新北市淡水區屯山里里長落選人李永得，遭控以4瓶高粱酒賄選，違反公職人員選舉罷免法中對有投票權之人行求賄賂，士林地院31日上午開庭審理，李永得當庭認罪，請求法官給予緩刑機會。

李永得開庭時坦承犯罪，並稱因為年邁父母都需要照顧，請求法官給予自新的機會。辯護人則稱，高粱酒僅560元，難以影響選民意願，加上李在偵查中時已經自白犯罪，請求法官給予緩刑的機會。

法官詢問，若改為簡易判決處刑，可以繳交多少罰金，而李則稱，因為落選沒有收入，希望能繳交少一點，檢察官認為，6月以下刑期若易科罰金是18萬，罰金不宜低於20萬元，法官庭末諭知，因李永得涉犯罪名的刑責較重，待全案評議，決定是否改為簡易程序，全案候核辦。

李永得去年9月2日登記參選屯山里里長，去年10月底到11月初，向4位選民表明候選人身分，分別贈送高粱酒，其中有里民拿到以後，表明自己不喝酒，但李永得仍放在客廳茶几上離去，嚇得里民不敢碰觸，直接檢舉報案。