高雄市錢姓婦人昨天向警方報案，指她的張姓丈夫疑似聽信朋友「報好康」將前往柬埔寨工作，目前完全聯絡不上，擔心丈夫被控制有生命危險，請求協尋。台南市警二分局當晚在中西區某汽車旅館找到張男時，對方說因欠債心情不佳，才暫時離家外出散心，結束一天的驚魂記。

錢婦報案指稱，25歲的張姓丈夫最近因欠債心情不佳，前天工作結束後就沒有回家，也沒有告知家人行蹤，無論打手機或透過通訊軟體傳訊息，任憑她用任何方式，怎麼也都聯絡不上，音訊全無，擔心丈夫可能誤信友人「報好康」的訊息，準備前往柬埔寨工作時，被人蛇集團控制，有生命危險。

鑑於張男的手機訊號定位，昨天下午曾經出現在台南市中西區，家屬一直等嘸人，晚間9時多專程從高雄趕到台南，請求警方協助找人。

台南市警二分局長樂派出所獲報後，立即透過手機定位鎖定範圍，並依錢婦等人提供張男駕駛的車輛，調閱相關監視器及清查周遭旅館，很快就在中西區某汽車旅館尋獲張男。

據了解，張男因欠債心情不佳，才離家外出散心，並暫住汽車旅館。事後，張男也說，不知一時衝動造成家人擔心受驚急忙奔波，甚至驚動警方協尋；錢婦則頻頻感謝員警積極且熱心的協助，平安幫忙找到丈夫，結束這場驚魂記。