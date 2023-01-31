全球供應鏈逐漸回穩，Gogoro看好今年電動機車市場成長動能，於開年搶先進行策略性調整，讓消費者即時享受最有感的購車福利，宣布周二即日起，2022年電動機車銷售冠軍Gogoro VIVA MIX全系列全面降價，最高現省新台幣6500元，還有多重優惠同步登場，減輕擁車負擔，加碼再享安心保障。

回顧2022年，台灣每5台新售電動機車就有1台是Gogoro VIVA MIX，廣受消費者喜愛。Gogoro為持續降低電動機車入手門檻，直接調降最強國民電動機車Gogoro VIVA MIX入手價，最高現省6500元。

Gogoro VIVA MIX BELT車款售價現折3000，2月28日前購車再贈送開工限時禮遇3選1，為半年電池資費每月折抵、新車一年延長保固、贈2000點Gogoro Smart Points。Gogoro VIVA MIX KEYLESS及BASIC車款亦現折2000，2月28日前購車再享車價95折。