國民黨2024黨內提名機制未定，黨主席朱立倫表示南投立委補選之後再討論。新北市長侯友宜今（31）日被問到對次看法，他稱讚朱立倫是優秀的領導者，相信以朱主席的睿智，一定會讓國民黨更好、更永續。

侯友宜說，朱主席非常優秀，這段時間領導國民黨，在各項選舉過程當中全力以赴，也表現亮眼的成績，值得大家給予肯定，所以不管是南投的補選，未來國民黨如何做，相信以主席的睿智，他一定會想到如何讓國民黨會更好、讓國民黨能更永續，一定會做好充分的、完整的準備，相信朱主席是一個非常優秀的領導者。