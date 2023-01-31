雲林縣馬鳴山五年千歲平安遶境吃飯擔活動每年元宵節舉行，今年東道主為東勢鄉同安村，地點在東勢鄉開安宮北側，2月5日遶境祈福後，中午將有數萬人共同享用平安餐。

馬鳴山五年千歲吃飯擔活動由褒忠鄉、東勢鄉內的5股14庄輪流舉辦，時間固定為每年元宵節，輪到當東道主的村莊必須負責準備吃飯擔所需要的場地與飲食，今年東道主為東勢鄉同安村，地點在東勢鄉開安宮北側。

馬鳴山五年千歲元宵平安遶境吃飯擔活動已有百餘年歷史， 2014正式登錄為雲林縣無形文化資產，與新北市的平溪天燈、台南的鹽水蜂炮並列為台灣元宵節慶三大民俗廟會活動。

「吃飯擔」菜餚主要是油飯、鹹菜鴨，典故是清朝年間瘟疫橫行，五年千歲信徒在元宵節迎請王爺出巡遶境，祈求消除瘟疫，村民感念聖恩自發性準備「飯擔」，犒賞陣頭和繞行隊伍。

雲林縣府文化觀光處、民政處今（31日）在東勢鄉舉行記者會邀請全台民眾共襄盛舉。

縣長張麗善表示，五年千歲遶境吃飯擔文化起源於清朝時期的大型瘟疫，近3年全球遭逢新冠肺炎疫情衝擊與考驗，希望藉由五年千歲吃飯擔活動祈求未來平安順利，歡迎民眾在元宵節來雲林縣東勢鄉同安村享用平安餐，體驗屬於雲林在地的年度元宵盛典。

文觀處長陳璧君表示，今年盛大舉辦吃飯擔及平安遶境活動，以傳、承為主軸，號召年輕年輕人回鄉參與，藉此傳承推廣並延續珍貴的廟宇無形文化。