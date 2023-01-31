配合輕軌工程，大順路段9處路口2月1日起禁止左轉。（高雄市捷運局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄輕軌大順路段目前完成架設圍籬，力拚今年底完工通車，高雄市捷運局表示，配合輕軌工程，2月1日起，自由、民族、龍德新、莊敬、建興、建國、中正、建工、覺民路等路段，陸續禁止左轉，呼籲用路人提前改道行駛。

捷運局表示，環狀輕軌大順路段A、B、C工區於112年1月13日完成架設圍籬，隨即如火如荼展開箱涵改建、龍華橋改建及輕軌結構主體等工程項目，以年底完工通車為目標加緊趕工。並分別自今年2月1日起，原佈有左轉專用車道9處路口，將配合輕軌主體工程施工進度陸續關閉各路口左轉時相。

捷運局指出，原佈有左轉專用車道7處路口(自由路、民族路、龍德新路、莊敬路、建興路、建國路、中正路)，將配合輕軌主體工程施工進度陸續關閉各路口左轉時相；另建工路及覺民路2處路口則自2月6日起關閉路口左轉時相。

捷運局表示，屆時實施左轉管制後，大順路沿線車流僅可直行或右轉，特別提醒用路人提前或延後以右轉P-turn方式進行左轉，也建議用路人多利用鄰近東西向替代道路(明誠路、同盟路、建工路、十全路、九如路、武廟路、憲政路、鐵道一街），南北向替代道路（博愛路、自由路、民族路、大昌路、凱旋一路、福德二路）提早改道其他替代路線。

目前大順路段(博愛路-中正路)架設施工圍籬後車道縮減為兩車道或一快一慢，為降低輕軌二階工程施工所造成之交通影響，交通局已於大順路段沿線採「尖峰時段禁止15噸以上大貨車通行」及「全時段禁止聯結車、砂石車通行」、工區限速30km／hr等措施，並搭配智慧運輸中心CCTV監視、交通大隊亦於路口增派義交及警力導引車流改道，以加強提昇整體道路服務效率。