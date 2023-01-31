CNN一篇台灣行人地獄報導，引發全國關注，新北市長侯友宜今日出席道安會報表示「別人說我們不好的，我們就努力來改善」，市府將重塑人本交通環境照顧弱勢通行、重點科技執法、駕駛教育與跨單位合作，新北市將全面動員一起努力建構「以人為本」的通行環境。

侯友宜指出，為降低高齡者30日內交通事故死亡人數，新北市從去年11月開始啟動為期3個月的「關心年長者交通安全動員計畫」，使得去年11月的30日內死亡人數為19人，較10月降低8人，也較去年同期減少6人，高齡者、機車族群、少年等重點防制族群也有所下降，新北市仍將持續透過交通工程改善、教育宣導與執法等多管齊下，一起朝交通事故0死亡的目標努力。

交通安全科長林碧芬提出「重塑新北市的人本交通」專案報告，她說交通局依市長指示，從工程、宣導、教育、監理、執法等各面向積極推動人本交通。

分析行人事故主要肇因是行人未依規定走行人穿越道、地下道或天橋而任意穿越馬路；若依年齡層分析，發生行人事故最多的是高齡者，其次是少年。

交通局已更新或設置放大型行人燈530處、行人保護或優先時相174處、行人庇護島75處，並劃設標線型人行道651條，累計長度達49公里，還有503處綠底行穿線；另外，延長行人號誌秒數裝置有31處，並持續推動行穿線加大，以及機車退出騎樓和人行道變電箱移除。

林碧芬表示，市府自2020年12月起推動電纜線清整計畫，交通局至去年底己完成130處路口號誌、監視器電纜線地下化，預計5年內完成155處。另外，擴大科技執法以路口大執法專案為重點，包括車輛不暫停讓行人、闖紅燈及行人違規，去年共計取締24萬3668件。

交通局長鍾鳴時表示，未來四年以系統性檢討人本環境交通工程為重點工作，鎖定71處捷運車站為核心，檢視人本通行環境、串聯行人動線、排除人行道路障、提升路口穿越安全和改善公車候車環境；同時檢視公園及醫院周邊街廓，深入社區生活鄰里巷道，導入「交通寧靜區」概念，去除空間障礙，讓學童、通勤族、高齡者和身障者皆行的安全、通行無礙。