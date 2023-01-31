新年新氣象！2023年屏東雙層巴士換上「185沿山旺『兔』來」新裝

，讓旺兔於1月23日大年初二開始帶領各地民眾，由水門轉運站發車，沿途欣賞象徵「財富旺來」特色戴帽鳳梨田、「萬事平安」萬金教堂、「啡黃騰達」屏東咖啡園區等185縣道景點，除了能用不同的角度看見屏東多元文化的美，還能憑訂票紀錄獲得各停靠點商家優惠券，就是要將今年的好運獻給每位乘客。

185線雙層巴士可看到彩繪鳳梨田。(圖／屏東縣政府提供)

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，185雙層巴士於去年3月首航，因能將風景一次盡收眼底的獨特旅遊視角，以及動人的沿山風光，每班次開放預約時皆迅速額滿，為回應民眾熱烈的期待，縣府也不定時推出抽獎活動及深度旅遊遊程，帶領旅客進入部落、社區享用在地美食，藉此帶動185縣道觀光產業人潮。

景點也有人員帶領遊客深度體驗。(圖／屏東縣政府提供)

2023年雙層巴士路線仍分為南、北兩條路線，「北線」參觀屏東智慧農業學校、逛農夫小學市集；「南線」造訪銘泉農場、屏東咖啡園區、萬金教堂、林後四林平地森林園區、屏東可可園區，車上並安排專業導覽人員解說，遊客可以更了解沿途地景和文化。

雙層巴士上有專人導覽解說。(圖／屏東縣政府提供)

2023年屏東「185沿山旺兔來」雙層巴士，將從1月23日起營運至5月14日，每週假日及國定假日開駛南、北兩線，乘客分別享200元及100元優惠價，每班限定43人，更多預約及好禮資訊可關注「屏東GO好玩」粉絲專頁，並下載「台北轉運站APP」至屏東專區即可預約搭乘，詳細資訊可至高雄客運官網查詢，欲掌握屏東最新活動或縣內公車動態資訊，歡迎下載「屏東go好玩」APP或「屏東公車」APP查詢，期待各地民眾前來收獲好運。(屏東縣政府廣告)