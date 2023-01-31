中美對立之下，為了防止供應鏈中斷的風險擴大至液化天然氣（LNG），且能在數十年內穩定採購以作發電燃料等用途，中國各能源企業正在增加液化天然氣的長期採購合約。截至2022年底的2年裡，中國企業簽署的採購合約量達到每年近5000萬噸，佔世界整體的4成，供應商從美國和俄羅斯擴大至中東。日媒指出，作為大宗買家，中國的影響力正在提高。

日本經濟新聞報導，中國石油化工集團與卡達能源（Qatar Energy）針對27年裡每年採購400萬噸達成協定，將自2026年前後啟動進口。卡達正在推進大規模的增產項目，作為大客戶，中國正在為參股相關項目而推進談判。

2022年，中國民營大企業新奧集團（ENN Group）與美國Energy Transfer LP就每年採購270萬噸達成協定。新奧集團還與美國NextDecade就分階段每年採購200萬噸達成協定。另外，中國燃氣也與NextDecade就每年採購100萬噸達成協定，計劃於2020年代後半期啟動進口。

歐洲調查公司Rystad Energy的數據顯示，中國2021至2022年簽署的液化天然氣長期合約的採購量達到每年約5000萬噸。按照中國在2015至2020年的6年裡，每年採購約1600萬噸計算，在截至2022年底的短短2年裡，採購量為此前約3倍的量。

除了液化天然氣以外，中國還通過管線從周邊國家進口天然氣。在2020至2021年的進口量中，現貨交易所佔的比率為4至5成，高於約3成的日本。但是，基於中長期的需求增長，中國似乎改變了採購戰略。

中國於2021年超過日本，躍居世界最大的液化天然氣進口國。由於新冠疫情導致的經濟活動停滯影響，2022年中國的進口量比上年減少18％，降至約6500萬噸。但有分析認為，中國的天然氣需求今後將持續增加，到2030年將增至2021年的1.5倍以上。

日本經濟新聞解讀，中國此舉是為供應鏈中斷做準備。對中國企業來説，中美對立的背景下，擔憂供應鏈中斷的風險擴大至液化天然氣。有分析認為，在半導體等領域排除中國的狀況持續下，如果簽署長期合約，能維持採購的可能性較高。

中國企業的長期合約達到每年9000萬噸規模，供應商以美國為最多。其中美國產約為2500萬噸，澳洲產約為1700萬噸，中東產約為1400萬噸，俄羅斯產約為600萬噸。今後中國所警惕的是對美國產液化天然氣的過度依賴，去年12月，中國國家主席習近平表示願同卡達擴大天然氣等傳統能源領域合作。

中國為了確保能源安全，正在慎重分散供應企業。從天然氣來看，將通過中國國內產滿足需求的逾半，其餘將利用管線從俄羅斯和土庫曼進口，並將來自美澳和中東等的液化天然氣結合起來加以利用。中國石油大企業的高管指出，「（這樣）對特定國家的依賴不超過3至4成最為妥當」。