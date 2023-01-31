南韓高人氣男星宋仲基昨(30)日宣布與英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders）「雙喜臨門」，不只要結婚，女方也已經懷孕，消息一出震撼各國網友，在多地論壇上引發網路熱議。對此，轉型成YouTuber的南韓前娛樂記者李鎮浩（音譯이진호）也在個人頻道上更新一則影片，曝光兩人交往時間線。

李鎮浩昨日在個人YT頻道上更新一則題為：「宋仲基再婚！準新郎不能說出口的重要秘密」的影片，揭露宋仲基的戀愛內幕。影片中首先將焦點放在宋仲基於官方粉絲團上曬出的長文，並一一點出其背後代表的意義。此外，還回顧起先前宋仲基所留下自身感情觀的蛛絲馬跡，舉凡在電視劇《太陽的後裔》的採訪記者會上，曝光的理想型是「聰明的女人」。而在電影《勝利號》的採訪中，也提及動了想要有孩子的念頭等。

李鎮浩於影片中爆出宋仲基放閃舉動，指出26日他認愛後，在電影《Logiwan》劇組的聚餐上大方曬出手機裡凱蒂的照片和其他人介紹，讓該電影的演員們都為宋仲基開心的態度感到驚訝。此外，他更提及宋仲基與凱蒂交往的時間線分析認為他與凱蒂在一起接近3年，而結婚這件事是考慮了1年的時間，因此可以看到有報導稱凱蒂去年春天左右飛來韓國定居，與宋仲基一起生活的相關畫面。

南韓前娛樂記者李鎮浩在影片中曝光宋仲基私下舉動。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

此外，有著韓國最強狗仔之稱的韓媒《Dispatch(D社)》也曬出多張宋仲基與女友凱蒂逛母嬰用品店的照片，並且報導稱宋仲基妻子的預產期在8月，引發網友關注，然而，宋仲基所屬經紀公司Hijieum Studio對此回應：「這屬於演員宋仲基的私人生活，我們無法確認。」而類似話題也在韓網論壇《theqoo》上累積多篇熱帖，話題不斷。