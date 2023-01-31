香港女星惠英紅曾三度奪得香港金像獎最佳女主角並兩度拿下最佳女配角，2017年更以電影《血觀音》獲得金馬獎最佳女主角的殊榮，演技備受肯定，而近期她受邀擔任演技實境秀節目導師，分享過去拍戲時的經歷。

惠英紅最近擔任大陸實境秀《無限超越班》的導師，武打出身的她就在節目中分享，她曾經為戲從16樓往下跳，而這紀錄目前也只有成龍可以超越她，除此之外，她提到，自己臉上其實有很多傷「我鼻子到嘴巴那裡縫了二十多針，眼睛下面縫了三十多針，額頭縫了十幾針」。

另外，她表示，有許多人覺得她的鼻子怪怪的，是因為「我的眼骨拍《苗翠。花》的時候因為7天沒有睡覺，被一個飛腿踢到我臉上」造成鼻骨斷裂，所以「整個鼻子都是歪掉的」不過，這些傷惠英紅認為，是身為動作演員的榮耀。

事實上，惠英紅14歲時在一場試鏡會上獲得導演張徹的賞識，進而得到演出的機會，1977年首次出演電影就已擔任《射鵰英雄傳》中的第二女主角穆念慈，之後憑電影《長輩》奪得香港電影金像獎「最佳女主角」，成為金像獎史上唯一憑著武打片榮獲影后殊榮的演員，不過之後因遠赴巴黎拍攝全裸寫真，遭到批評事業陷入低潮，直到2005年才宣布再度復出香港娛樂圈。