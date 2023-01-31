聯電股價兔年開紅盤放量勁揚6.2％，今（31）日雖開低下跌1.84％，但隨後在買盤敲進下翻紅、一度上漲0.61％至49.1元，創去年6月中以來7個月高點，目前暫貼近平盤震盪。投顧法人認為，目前美國對中國大陸半導體產業管制對聯電營運衝擊應有限。

聯電2014年10月與廈門市、福建省政府簽約成立合資子公司廈門聯芯，並分期注資人民幣82.8億元納為旗下子公司，目前持股69.95％。依雙方參股協議規定，聯電自去年7月起將以加計固定收益方式，買回廈門金圓產業發展及福建省電子信息集團的出資持股。

聯電去年4月底公告，將透過轉增資人民幣41.16億元、子公司和艦斥資人民幣7.42億元，合計人民幣48.58億元取得廈門金圓產業發展及福建省電子信息集團的聯芯持股，預計將以60％、20％、20％分3次在3年內交易，將聯芯納為聯電全資子公司。

聯電此次回購聯芯股份案去年10月底獲經濟部投審會通過，惟近期傳出回購案遭福建官方卡關。對此聯電表示，回購聯芯股分計畫持續進行中，但進度確實較原先預期慢，確實以福建方面股東卡關力道較強，原因不得而知。

由於中美科技戰持續升溫，外界憂心聯電若無法順利完成聯芯股份回購，恐使聯芯遭受美國管制措施影響。對此，聯電表示不評論假設性問題，強調聯芯目前營運不受影響，將持續與聯芯股東溝通，希望能依合約執行。

聯芯12吋晶圓廠於2016年11月量產，提供28～90奈米的12吋晶圓專業代工服務，目前以28及22奈米製程為主，月產能2.75萬片。據聯電財報揭露，聯芯去年前三季稅後淨利20.62億元，較前年同期虧損23.26億元大幅轉盈。