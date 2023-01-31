廟方邀請磐果舞團表演關公大刀斬妖除魔等精彩戲碼，獲得現場滿堂彩。（張毓翎攝）

消防局鹽水分隊在現場示範民眾參加蜂炮時，所應具備的裝備和宣導相關注意事項。（張毓翎攝）

隨著鹽水蜂炮活動逼近，消防局抽查炮城，並張貼合格標誌。（張毓翎攝）

台南市長黃偉哲31日到鹽水武廟宣傳本周末的「鹽水蜂炮」，他與扮成關聖帝君的磐果舞團小舞者一起耍大刀，現場歡笑聲不斷，黃偉哲說，元宵節即將到來，歡迎國內外旅客一定要來參加鹽水蜂炮，除了蜂炮外，還有月津港燈節、月之美術館的藝術作品可以看，三合一的視覺饗宴，絕對讓人回味無窮。

今年鹽水蜂炮神轎遶境活動將於2月4日、5日舉行；主辦單位表示，4日展開神轎遶境、5日元宵節當天晚上9點在鹽水國中操場，施放4座主題炮城蜂炮，而元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等5條路線，並結合科技，透過新光保全設定的GPS定位，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎的即時位置。

鹽水武廟今天在武廟前廣場宣傳蜂炮活動，黃偉哲、立委賴惠員、市議員蔡育輝、李宗翰、沈家鳳、王宣貿等人都來共襄盛舉，廟方邀請磐果舞團、樂耘舞集表演關公大刀斬妖除魔等精彩戲碼，獲得現場滿堂彩。另外，消防局鹽水分隊在現場示範民眾參加蜂炮時，所應具備的裝備和宣導相關注意事項。

據鹽水分隊統計，去年疫情關係，鹽水蜂炮縮小規模辦理，不過今年恢復傳統沿街施放的模式，參與度應該會更踴躍，目前有46座登記，預估數目會再攀升。鹽水區民張哲嘉說，因疫情航運受阻，讓進口蜂炮平均貴了4成，即使成本增加，好不容易等到疫情趨緩，有意製作炮城的商家或宮廟一定會捨得花錢，慶祝在地一年一度難得的盛事。