史上最長10天年假結束，過年期間民眾不僅高油、高糖、高熱量的年菜下肚，餐間更是零嘴點心不離手，累積滿滿負擔。營養師提醒，連續大吃後不僅會導致體脂堆積，也容易產生飢餓感，導致開工後「食量回不去」。若要回歸年前狀態，可採「高纖豆漿餐盤飲食法」，搭配高纖、蛋白質等有助飽足感但少負擔的營養，不需痛苦挨餓也能回歸小鳥系食量。

趙函穎指出，過年常見的年糕、油飯、鳳梨酥以及勾芡的湯類，這些精緻澱粉若攝取過量，血液中的血糖濃度會快速上升，進而使胰島素大量分泌、糖分轉化成體脂累積。許多國外臨床研究發現，經常吃精緻加工食物，也會因胰島素的關係，讓人體容易產生飢餓感，想不斷地吃，當身體習慣大魚大肉的飲食，要再回歸到年前狀態，對於生理、心理都是挑戰。

1名42歲女子在過年四處聚餐後，體重大增6公斤，大受打擊的她決心斷食，沒想到胃痛、手腳無力、心情低落的反效果接連出現，痛苦挨餓3天後，卻1公斤都沒掉，失敗收場。趙函穎提醒，調整飲食應採「漸進式」做法，讓身體慢慢回到正軌。

要找回原本的食量，趙函穎推薦漸進式「高纖豆漿餐盤飲食法」，高膳食纖維在消化系統中會吸收水分，增加吃下肚的食物黏度，延緩胃排空，而植物性蛋白質熱量較低且含多種植化素，在提升飽足感的同時也減輕身體負擔。

首先在第1階段，趙函穎建議在餐前飲用1杯高纖豆漿，此階段最重要的是維持飽足感，但慢慢減少進食量。膳食纖維提供的飽足感，可幫助減低後續餐點的進食。與此同時，還要把握蔬菜和肉類2：1的比例，其餘則可按照自己的習慣，不須操之過急。

進入第2階段，需更注重蛋白質來源的選擇，趙函穎建議以「植物性蛋白質＋白肉」取代紅肉，如用高纖豆漿＋雞肉、魚肉來取代牛、豬肉。植物性蛋白質除熱量較低，豆漿內含的多元植化素，也可提供與動物性蛋白質互補的多元營養選擇，民眾亦可更進階的將豆漿改為無加糖口味。另外，餐點烹調方式應以燙、滷、蒸為主，蔬菜和肉類同樣要維持2：1的比例，也可以嘗試多色蔬菜、補充不同營養。