餐桌上常見的蔬菜之一大陸妹，又稱福山萵苣，為不結球狀萵苣，熱量低且水份豐富，水份約占整體95%，熱量一碗8分滿100公克僅約13大卡。與各類蔬菜相比，大陸妹的表現較為平凡，但也有自己的特色和好處，像是容易腹脹、脹氣的族群就可選擇吃大陸妹。

嫚嫚營養師表示，大陸妹最豐富的是維生素A和β-胡蘿蔔素，有助維持視力保健、防夜盲症、乾眼症，也有利皮膚和呼吸道健康、使皮膚較不易粗糙或乾燥，並有助維持免疫力。而β-胡蘿蔔素也有助抗氧化、抗發炎，也是個對於防癌相當有幫助的營養。

另外也有葉酸，對胎兒腦神經發育尤其重要，鼓勵孕婦可多從綠色蔬菜攝取葉酸，大陸妹也可以是個選擇。膳食纖維則有助促進排便、防範腸癌、促進腸道健康。

維生素K具有凝血作用，避免無緣無故出血或瘀青，而對於養骨來說，是負責將血液中的鈣質轉換成骨質，是養骨、保護牙齒的重要營養之一。而鉀則有助鈉鉀平衡，保護血管避免因為攝取太多鹽、鈉使血壓上升、形成高血壓、三高。不過這些營養就相對其他如綠花椰菜等深綠色蔬菜來得少。

●易腹脹、脹氣？可吃大陸妹 4種人吃它少負擔

雖說大陸妹的整體營養相較其他深綠色蔬菜來得少一些，不過嫚嫚營養師表示，也正因為如此，大陸妹也有自己的優點。

1. 易腹脹、脹氣者：

容易腹脹的族群，日常吃膳食纖維較高的蔬菜，如綠花椰菜，因膳食纖維會促進排氣使得更容易脹氣，但為了健康還是得吃蔬菜，雖大陸妹不會改善脹氣，但若以一餐同樣要吃到一份的量來看，大陸妹就相對平緩，較不易脹氣，也可攝取營養。

2. 牙口不佳者：

大陸妹是個質地柔軟的蔬菜，這對年長者、牙口不佳者是一大福音，許多營養成分高的蔬菜較硬，再多營養這些族群也難以下嚥，綠花椰菜或高麗菜等就較硬、吃起來顯得吃力。

3. 服用抗凝血劑、腎不佳者：

多數的深綠色蔬菜會建議有服用抗凝血劑者和腎臟不佳者斟酌食用，以免較高的維生素K影響抗凝血作用，或較高的鉀離子增加腎臟負擔，但這兩項營養也不能不攝取、還是得維持一定的水準，在還是得攝取營養的情況下，大陸妹這兩項營養也相對偏低，就會是個好選擇。

●大陸妹烹調記得要配油 別川燙、水煮

想吃大陸妹吃得更營養，嫚嫚營養師也建議留意烹調方式，以油炒等用油料理的方式為佳，也可搭配富有油脂的食物，如炒肉片、酪梨等，不適合以川燙料理，這點減重或節食者需留意。其原因在於最主要的營養維生素A、β-胡蘿蔔素為油溶性營養素，需靠油脂輔助才有利攝取，而其他水溶性的營養在川燙時也會隨著流失，川燙後恐怕僅剩膳食纖維，因此以油炒為佳。

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