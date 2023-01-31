和泰汽車於今（31）日公布汽車市場展望，和泰汽車總經理蘇純興表示，2023年雖國內整體經濟有成長減緩的疑慮，但全球車用晶片短缺有望緩解，加上各國疫情管制鬆綁、民間消費回升，預估2023年台灣汽車市場規模為45萬台，將較去年的43萬台有5％成長，有機會重回2021年的水準，甚至挑戰2020年的45.7萬台。

2022年台灣車市買氣依舊保持強勁，惟受限於車用晶片短缺導致的缺車影響並未獲得明顯改善，市場持續呈現供不應求的狀況，全年總市場最終登錄台數為43萬台，去年比96％。而2022年和泰汽車三品牌合計登錄15萬台，順利蟬聯台灣車市21年銷售冠軍，持續稱霸車市龍頭。

其中TOYOTA登錄超越12.4萬台，市佔率28.7％，不僅勇奪國產車、進口車雙料冠軍外，COROLLA CROSS、RAV4、ALTIS、YARIS等四款車也榮登全年前十大乘用車款之列。而Lexus RX、NX、UX 分別在豪華中大型、中型及中小型SUV級距中獲得銷售冠軍，ES則在豪華中大型房車級距中榮獲銷售冠軍，表現亮眼。

在商用車市場，TOYOTA及HINO商用車亦受到消費者肯定，和泰商用車3.49噸(含)以上市場登錄7491台，市佔率32.4％，贏得商用車總市場銷售冠軍二連霸；TOYOTA HIACE及GRANVIA車系登錄1138台，銷售再創新高。

蘇純興表示，今年和泰汽車旗下品牌也將推出多款新車，包含TOYOTA導入全新跨界旗艦跑旅CROWN、大改款ALPHARD內外觀全面升級；Lexus首款基於純電平台打造商品RZ450e、雙動力編成大改款LM都將問世；商用車引進日野完成車、COASTER及GRANVIA特裝車、新能源巴士；2023年將挑戰三品牌年度販賣目標16.3萬台。

汽車本業之外，面對數位化浪潮持續發酵，和泰集團將以Mobility as a Service (MaaS)為願景，致力於服務每一位有「移動需求」的顧客，擴大數位轉型，結合和泰Pay、Points、聯名卡等數位新服務，打造「和泰集團MaaS生態圈」。

蘇純興預計，2023年共享服務iRent會員數將達到180萬，汽機車總數將突破1萬3千輛；yoxi計程車隊會員數將達到100萬，車隊司機將可突破8000名，擴大全台服務； HOTAI購商城將持續優化選品及網站功能，豐富會員購物體驗，達成營業目標3億元；更計劃上線和泰集團「全旅運規劃平台」，完備移動服務事業。