據勞動部今天公布調查指出，2022年勞工近一年延長工時後每次均有領到加班費或換取補休占84.1％，曾經沒有領到加班費或換取補休占15.9％，其中從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休超達10.1％，雙雙創下近3年新高。

勞工生活及就業狀況調查指出，有加班的勞工中又以不動產業有20.4％從來沒有或經常沒有領到加班費或換取補休最高、出版影音及資通訊業以20.2％次之，支援服務業以18％再次之。

調查發現，從來沒有或經常沒有領到或換取主要原因為「規定非責任制可申請，責任制不可，告知我的工作是責任制」達32.7％，而「規定可申請或不清楚其規定，同事無申請，自己也不申請」以19.4％次之，「規定可申請，但自己不在意或不計較而懶得申請」以18.2％再次之，但也有11.9％「規定加班不給付加班費也不補休」。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，依勞基法規定，只要有加班事實就應給付加班費，除非徵得勞工同意才能換取補休，如果雇主未給付勞工可申訴，查明屬實將要求限期給付、公布雇主姓名並開罰2萬至100萬元罰鍰，將與職安署協調列為檢查重點。

調查也指出，勞工近一年曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機 App 或 Line 等通訊形式交辦工作占25.2％，且當下即執行工作者占14.6％，黃維琛提醒，現代社會雇主難免會以通訊軟體等聯繫勞工，如雇主要求勞工當下工作則應視同工作時間、應做好紀錄並給付工資，若未給付也可處2萬元至100萬元罰鍰。