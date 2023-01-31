員警及修配廠眾人齊心協力下，方將受困的幼貓救出，店家也開心地將把幼貓收編。（警方提供）

潭子區大豐路三段上之店家人員，昨天開春工作第一天上午10時許，發現停於店外小客車底盤下，不停發出「喵喵」聲，但卻不見幼貓的身影，店家人員伸手觸摸也無法得知躲藏位置？只好報案請求警方現場協助。經員警及修配廠眾人齊心協力下，方將受困的幼貓救出，店家也開心地將把幼貓收編。

只聞其聲不見其影？ 暖警與熱心民眾聯手救出幼貓

警方指出，大雅警分局潭北派出所警員柯奇祐、徐瑋成，昨日獲報到場後，連絡車主45歲的徐女到現場開起引擎蓋查看，發現幼貓可能是躲在小客車的底盤裡，試著拍打車身，但幼貓就是不出來。

徐女只好聯繫附近汽車修配廠老闆至現場查看，使用千斤頂查看底部後表示，須將車底盤拆開才能救出幼貓；後續在修配廠眾人齊心協力下，終於將受困幼貓救出，店家也開心地將把幼貓收編。

潭北派出所副所長林錦鋒提醒民眾，駕駛車輛前可以先檢查車底、輕拍引擎蓋，示意小動物離開，避免行駛途中發生意外；若遇到動物受傷、車禍、虛弱、病重等情形或受困於水溝、溪床、高處等無法自行脫困離開之遊蕩犬、貓，可通報動保處動物救援案件，撥打臺中市動保處電話(04-23812009)或撥打1999市民一碼通，並配合單位確認通報事項。