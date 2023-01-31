IMF指出，2023年全球GDP雖從2022年3.4%降至2.9%，但較2022年10月預估值2.7%稍有改善。不過，全球或許還是沒有完全能擺脫衰退。對於2024年，IMF預估全球GDP會來到3.1%，比3個月前預估值3.2%差不多，是因為利率升高影響需求。

IMF認為，衰退風險雖已不再扮演威脅經濟成長要角，各國央行積極控制通膨下部分成效顯現，但還是需要做更多。同時，俄烏戰爭規模日後升高，以及中國大陸抗疫的影響都是要觀察的重點。

IMF預估美國今年GDP可望成長1.4%，高於3個月前預測1%，2022年應可成長2%。主要因為2022年第3季消費與投資較預期佳、勞動力市場強勁，還有消費者有健全的財務狀況。

至於歐元區經濟成長，IMF認為繼2022年增3.5%之後，2023年的增長率目前預測雖僅為0.7%，但較3個月前的0.5%略有改善。主要的原因，是能源價格不再居高不下所致。

不過，英國卻是IMF預估今年將邁入經濟衰退的唯一主要已開發國家，GDP恐怕會出現0.6%負成長，因為生活成本不斷增加，英國民眾已經快無法承受，其中來自能源還有房貸的壓力最大。

IMF指出，中國大陸2023年GDP表現可望從3個月以前的4.4%，大幅上修至5.2%。因2022年中國大陸執行零容忍抗疫政策，故GDP僅有3%並創超過40年最低。不過，到了2024年GDP估降至4.5%，然後維持在4%以下。"

還有人口數將超過中國大陸的印度，IMF認為前景還是可以期待，2023年經濟成長應在6.1%，但2024年可望反彈至6.8%，與2022年表現相當。2023年，中國大陸與印度對全球GDP貢獻度估達50%以上。

IMF承認，中國大陸重新開放將給大宗物資價格帶來漲價壓力，但就全面性來看，中國大陸再度開放對全球經濟是有利的。不過，國際油價在2023年以及2024年應該會回檔。

全球經濟成長還是有一些風險性，像是中國大陸新冠疫情會不會擴大範圍，還有當地房地產會不會惡化。同時，萬一各國核心消費者通膨指數未能明顯下降，加上又不再實施緊縮政策的話，可能會衝擊到金融市場

IMF提醒，美國等部分國家核心通膨可能已經到頂，但央行還是需要小心謹慎，確定通膨正在慢慢下降，尤其是考慮到通膨後的實際利率仍然比較低的區域，像是歐洲等。