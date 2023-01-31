美軍前印太司令戴維森上將（Adm. Philip Davidson）率領美國智庫「國家亞洲研究局」（National Bureau of Asian Research NBR）訪問團昨天抵達台灣。戴維森前年曾預測中共將於2027年犯台，日前接受日媒專訪時仍稱中共會在2027年前嘗試進犯台灣。

外交部北美司司長徐佑典今天表示，「國家亞洲研究局」訪問團應我政府邀請於1月30日至2月4日訪台，團員包括歐布萊特石橋集團亞太資深顧問歐佛拜（Tami Overby）、笹川和平基金會資深主任蕭夫（James Schoff）、國家亞洲研究局非駐點研究員賀樂薇（April Herlevi）、研究副會長蘇艾琳（Alison Szalwinski）及資深計畫經理帛瑞秋（Rachel Bernstein）亞太議題專家乙行6人。

徐佑典說，訪團在台期間將晉見蔡英文總統，並將接受外交部長吳釗燮款宴，以及拜會國家安全會議秘書長顧立雄、國防部、經濟部、大陸委員會、國防安全研究院及台灣民主基金會，就台海及區域情勢等議題廣泛交流。

徐佑典指出，由於本團團員高度關注台海安全情勢，並具安全、印太區域研究背景，此行來訪彰顯美國智庫及學界對印太安全局勢的重視，外交部對此表達誠摯歡迎。在新的一年，我們將持續深化與美國智庫學界的交流互動，促使美國各界友人加深對台灣的認識與瞭解。