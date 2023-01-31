針對教育部長潘文忠表示從112學年起幼兒園師生比將從1：15降到1：12，全國教師工會總聯合會感謝教育部從善如流；全國教育產業總工會認為這還不夠，他們建議幼兒園師生比應分齡降低，小班有必要降至1：10。

全教總理事長侯俊良指出，幼教師生比1：15已超過40年未曾調降，他們多年來不斷倡議應降到1：12，對教育部之前未能更早掌握政策主動性雖感可惜，但還是給予肯定，期待教育部能貫徹原有幼教政策的完整性，不因閣揆的替換而有所變化。

全教總說，降低師生比是我國幼教史上的重要變革，各種配套必須要嚴謹周詳而且符合公共化的大方向，亦即各界擔心降低之後的員額，是否會影響原本公共化的量能。

在這個議題上，全教總提醒教育部，應當是將整體數量重新投入擴大公共化幼兒園的增班規畫當中，大幅提高公共化幼兒園的收托能量，而不可移轉到準公共化或其他非公共化的幼教制度，否則將會扭曲了政策的初衷。

全教產則說，有基層老師反應她的班級有10個大班生、6個中班生、12個小班生，在這種混齡班級中，大班學生會覺得無聊，因為老師忙著照顧中小班學生屎尿、餵飯等，老師需花很多心力，經估計1個小班生所消耗老師心力約等於1.5個大班生、1個中班生所消耗老師心力約等於1.2個大班生，因此他們建議大班師生比應調降外，中班、小班師生比則應再降，尤其是混齡班。

全教產建議教育部，師生比分齡降低，大班應降至1：12、中班應降至1：11、小班應降至1：10，混齡班級人數則依上開比例動態調整，幼幼班師生比建議降至1：6。

全教產進一步說，由於離島、偏鄉及原住民族地區的幼兒園，得報主管機關同意後進行混齡編班，每班以十五人為限。換算其師生比則約1：7，故一般地區師生比調降亦可參考。