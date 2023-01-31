前副總統陳建仁出任行政院長、桃園市前市長鄭文燦為副院長，引發政壇熱議。東華大學民族事務暨發展學系教授施正鋒認為，蔡拔擢陳是為與「綠營儲君」賴清德競爭民進黨2024總統初選，屆時陳若輸了是否會脫黨參選，這點很難講；綠營2024恐裂解為兩組人馬，總統蔡英文擺出這陣仗，就是希望賴對她好一點，包括學歷及高端疫苗這二件事，因她也怕卸任後會被「鞭屍」。

施正鋒今（31）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，陳建仁並沒有大家想像的那麼「無辜的樣子」，陳父陳新安曾任高雄縣長，過去是國民黨白派大老，現在白派政治人物還有立法院前院長王金平，陳過去也都跟白派政治有所接觸，自幼而濡目染，並不是一個很簡單的人。

施正鋒指出，蔡英文讓陳建仁來當行政院長，就是希望他能在民進黨2024總統初選中出線。若無法出線，綠營搞不好會有第兩組人馬參選；如果藍營也是兩組人馬，那就可謂「春秋五霸」了。

談到民進黨2024可能裂解成兩組人馬參選，施正鋒分析，蔡英文現在所擺出的陣仗，目的就是希望賴清德對她好一點，「包括學歷及高端疫苗部分」，畢竟她也怕之後被「鞭屍」。致於陳建仁是否真會脫黨參選，或是另外成為一個政黨，這些現在都還說不定，重點是蔡根本沒把賴放在眼裡，這點從2020那次初選便可見，蔡只要咬著就絕對不會放。