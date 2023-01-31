台南市政府獲交通部觀光局核定補助，將改善白河關子嶺溫泉區內柚子頭溪岸親水及視覺景觀。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府向交通部觀光局申請觀光前瞻及體驗觀光等2項競爭型計畫，剛開春就傳出捷報，觀光局已核定補助2.065億元經費，市府準備改善白河關子嶺風景區及新化虎頭埤風景區相關設施。

市府觀光旅遊局表示，為優化台南的觀光服務功能，帶動觀光產業市場發展，近2年爭取中央挹注的觀光建設經費已逾7億元；今年將接續針對白河關子嶺風景區及新化虎頭埤風景區持續建設，深化區域旅遊品牌，並營造學甲倒風內海堤頂步道、後壁長短樹社區聚落及楠西龜丹溫泉區入口標示，提升地方旅遊環境。

觀旅局指出，白河關子嶺風景區部分延續「一心二環二亮點」整體規畫，將與西拉雅國家風景區管理處合作推動大西拉雅觀光圈建設工作，改善溫泉區內柚子頭溪岸親水及視覺景觀，提供遊客舒適友善的體驗空間。

至於新化虎頭埤風景區部分，則將承接上期全齡地景遊憩區及林間親子環教生態步道的啟用，2021年爭取到虎頭埤蟋蟀館規畫設計補助，優化展示區、養殖空間、廁所及導覽解說的規畫設計也完成，今年將進到下一期工程修建，加上東側、南側布設全新點狀遊憩服務設施，透過生態步道的串聯，打造成親子共遊的綠色生態環教場域。

市長黃偉哲表示，一開春即獲觀光局核定2.065億經費，象徵台南觀光兔年新氣象有好的開始，過去市府團隊執行能力已獲中央高度肯定，打造的成果也獲得民眾熱烈迴響，未來將結合台南區域特色旅遊廊帶，加強行銷擴大觀光效益。