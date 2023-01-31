高雄鳳山區新富路因雨水下水道斷面尺寸不足，每逢強降雨易發生積淹水，水利局為改善淹水情形，於2021年起規畫拓寬雨水下水道，經民代向營建署爭取補助工程經費4515萬元新台幣，全案於2021年11月開工，已於今年1月下旬完工，開放通行。
水利局說明，為改善新富路及大明路一帶因強降雨導致排水不及問題，歷年均針對雨水下水道加強檢視清疏，預防異常淤積。但因既有雨水下水道尺寸不符規畫報告，此工程規畫自大明路口至武營路口，改善既有雨水下水道433公尺，也加大斷面尺寸，打開雨水下水道瓶頸段，大幅提升該區域防洪能力。
由於此案位處交通繁忙地段，且施工界面須穿越高速公路橋下，路面下管線密布，施工難度很高，招標階段歷經5次流標，經不斷檢討工法，設法克服困難，終於在今年1月完工。
水利局感謝民進黨立委許智傑與議員、里長的協助，讓此工程能順利完工，希望未來能解決逢雨必淹的惡夢。
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