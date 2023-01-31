T1聯盟台南台鋼獵鷹31日宣布球隊再添戰力，36歲好手陳靖寰確定加盟，球團希望透過他分享場上場下經驗，協助年輕球員成長，幫助球隊朝總冠軍目標全力衝刺。

陳靖寰從SBL第2季於東森羚羊展開職業球員生涯，後續也效力過米迪亞、金酒與台灣大等對，SBL時期曾獲最佳進步獎、年度最佳5人等獎項肯定，也是SBL史上第16位完成3000分里程碑的球員，在PLG、T1成立後，他穿過PLG桃園領航猿、T1台中太陽球衣，效力太陽隊時，陳靖寰是球隊隊史首位隊長，兩季總計出賽41場，平均貢獻8.4分、2.9籃板及2.3助攻，如今來到台南台鋼獵鷹繼續職籃生涯。

陳靖寰表示：「獵鷹球團在球隊行銷與球員後勤支援大家有目共睹，能加入這個大家庭與球隊一起打拚是我的榮幸，我會盡最大努力幫助球隊打出隊史最佳成績。」

獵鷹在大年初五開訓時，陳靖寰便投入訓練，經過將近一周時間和隊友初步搭配，陳靖寰說：「練球第一天就感受到球隊的練習氛圍非常好，教練團也努力幫助我適應獵鷹的體系，接下來就是盡快融入球隊的打法，還有了解每個隊友的習慣跟打球方式。」

台南台鋼獵鷹總經理錢韋成認為，陳靖寰是名即戰力好手，場上非常強悍且經驗豐富，球風能裡能外，球隊再增添一名老大哥角色，希望陳靖寰將經驗傳承給年輕球員，並為球隊在下半季帶來新氣象。