台北國泰萬怡酒店並領先旅宿觀光同業積極發展ESG目標與永續行動，今（2023）年獲得台北市觀光傳播局所頒發、素有「觀光業最高榮譽獎座」之稱的111年度台北市優良旅館業及旅館從業人員表揚之「優良旅館業團體組」獎項肯定，並由台北市長蔣萬安上任後首次頒發授獎。

台北國泰萬怡酒店總經理康傑男（Dario Congera）表示：「此次獲獎不僅是榮耀，更是代表台灣對國泰萬怡的肯定，身為全台唯一同時擁有美國LEED和台灣EEWH綠色建築認證酒店，我們相信國際級旅宿除了要帶給旅客新穎觀光體驗、舒適旅遊住宿外，更要進一步發揮品牌影響力，讓節能減碳與永續落實於旅行及生活中，用實際行動保護珍貴的地球環境與自然景觀。」

美國綠色建築委員會統計全球一般飯店業者平均能耗（Energy Use）做為基準值，台北國泰萬怡酒店，成功取得美國LEED綠建築「黃金等級」證照，除此之外亦擁有台灣EEWH綠建築最高「鑽石級」標章，從建築物著手節能減碳，也是全台唯一擁有台美雙重綠建築認證之飯店，透過重視ESG永續成為業界環保指標。

此外，為貫徹「綠色旅行」理念並提倡環保，台北國泰萬怡酒店減少提供一次性及過度包裝塑膠備品、全場使用LED照明、館內溫度調節以達到二氧化碳減量等節能減碳措施，有效降低廢棄物並實施資源循環再利用，包含雨水回收提供內勤單位使用、汙水與垃圾改善、基地保水等，同時更增加酒店室內外植栽數，環境美觀更提升綠化量。台北國泰萬怡酒店於細節處用心，工程部不僅引領業界榮獲ISO50001節能認證，透過飯店經營實際行動與國際影響力，更希望能鼓勵旅客們共同為環保節能及永續理念盡一份心力。

為迎接農曆新年與睽違23年的台北燈會，台北國泰萬怡酒店特別推出響應兔年主題的「怡起點亮台北城 ! Light Up Taipei Together!」期間限定活動，讓旅客不僅賓至如歸，更能透過飯店精心準備的可愛「幸運兔燈籠」，享有應景的新穎住房與餐飲體驗。即日起至2023年2月2日止，連續三天於台北國泰萬怡酒店FB粉絲專頁舉辦粉絲留言抽獎活動，天天將抽出23名幸運得獎粉絲贈送「幸運兔燈籠」。

另外自2023年2月1日起至2023年2月12日止，持萬豪旅享家會員號碼，其中有「20」或「23」此二數字的會員旅客，入住即贈「幸運兔燈籠」乙組，凡於飯店館內餐廳MJ Kitchen、THE Lounge及Drift Lounge ＆ Bar 用餐單日累計消費達NTD$2300元亦可累計獲得，數量有限贈完為止。