國民黨台北市議員徐巧芯表態爭取國民黨提名參選明年台北市信義、南松山立委，挑戰現任黨籍立委費鴻泰。對提名機制，徐今受訪說，個人較支持全民調，但任何遊戲規則只要公平，她都會支持，因為不管哪一種方式，只要夠強應該都能贏。

徐巧芯也直言，若台北市信義、南松山立委提名國民黨內要先協調，「當然不可能把我協調掉，我看起來像是很好協調的樣子嗎？」

徐巧芯表示，她有信心在2024年台北市信義、南松山立委選舉可以打贏民進黨所有潛在候選人，而她覺得「我們另外一位國民黨的候選人有可能沒辦法做到」，所以為了要保住國民黨在信義、南松山席次，就要讓戰力夠強的人出來選。

徐巧芯指出，2020年大家可以看到，信義、南松山立委選舉差點就輸了，相信她自己是可以贏的人選，只要有公平初選制度，她會是那個比較強的人選；而只要選出夠強的人，大家都會尊重這樣的結果。

而對於提名機制，國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠今天表示，國民黨黨內公職人員提名辦法早就規定就是30％黨員投票、70％全民調，這行之有年，但若登記參選的候選人可以協商願意用全民調，就可以全民調。

秦慧珠說，國民黨怎麼提名是制度問題，不是只有台北市辦初選，也不是某個人要參選的選區要辦初選，每個選區都要辦初選，應秉公處理，全國統一標準，按照十幾年前訂的辦法，若每個要參加初選的人都有個人意見，國民黨不能進步。