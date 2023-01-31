春節假期前後的高頻資料顯示經濟活動比較2022年同期大幅反彈，不過部分指標仍遠低於2019年疫情之前的水準。中國已取消了大部分防疫限制、且新冠疫情感染可能已經達峰回落，受此影響，1月初經濟活動（尤其是消費和服務）較12月的疲態大幅改善。2023年春節假期期間，人口流動、出境旅遊和國內旅遊收入較2022年同期大幅反彈，但仍遠低於2019年疫情前的水準。這與我們在春節前的把脈調查結果一致。隨著被抑制的需求釋放，春節假期期間電影票房創下有史以來的第二高水準。另一方面，1月房地產銷售、整車貨運流量指數和汽車銷售走弱，後者部分是由於汽車購置稅減免到期和春節假期擾動的影響。

匯豐投信指出，隨著中國防疫政策逐漸解封，市場等待正常化生活已有一大段時間，預料中國經濟將結束過去一年多的衰退。目前以匯豐環球研究估計，中國預計2023年在促增長政策加持之下，GDP成長率可望由2022下半年的4.4%，增加至2023年的5.2%，將遠比去年的3.5%要來的好，顯示封控鬆綁預計將會對中國內需帶來重大利多。此外，若再以中長期而言，相較於維持高利率的歐美國家，中國貨幣政策仍有近一步寬鬆空間，疊加疫情過後的內需復甦與財政刺激下，中國股市在金兔年將具備持續反彈的投資潛力。

匯豐中國A股匯聚基金經理人左思軒進一步說明，根據中金證券資料顯示，目前中國A股12個月前瞻本益比僅10.4倍，相較全球市場整體估值，評價面具有吸引力。加上目前中國股市市值佔全球股市市值16.6%，但在MSCI綜合世界指數中僅占3.7%，顯示出中國股市目前在國際指數中的代表性仍嚴重不足。另有鑑於全球法人機構投資者對中國股票的持股量處於超過五年來最低水平，顯示未來在全球資金布局上亦具備提升配置潛力。

至於在產業布局方向，現階段重點為電動車、高端消費、原物料及房地產相關產業。首先，由於近年來中國新能源電動車市場產量高速成長，滲透率又大幅提升，因而持續帶動電動車電池成長。根據中國汽車工業協會近期發布資料顯示，去年中國新能源汽車市場持續爆發式的增長，全年生產及銷售量為705.8萬輛及688.7萬輛，分別年增96.9%和93.4%，市占率達25.6%。預計今年中國新能源汽車將繼續保持快速增長，銷售量有望超過900萬輛，相關供應鏈產業可望同步受惠。

對於中國即將公佈的1月經濟資料（通膨、信貸和外匯儲備），UBS瑞銀預計：CPI通脹可能走強，PPI走弱；信貸增速可能進一步放緩，估計1月新增社會融資規模5.4萬億元，同比減少7000-8000億元。外匯儲備可能增加150億至200億美元，達到3.145兆美元。得益於近期人民幣兌美元升值，1月份資本外流壓力可能有所緩解。