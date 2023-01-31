解封以後首位！唯一連續16年獲得《東京米其林指南》三星肯定的日本料理「かんだ (神田)」餐廳名廚「神田裕行」，將於2023年3月6日至3月11日客座台北萬豪酒店KOUMA日本料理 小馬，這是神田裕行繼2018年來台客座後，睽違五年再度登台，並與KOUMA主廚江鎮佑聯手，自日本空運食器、珍稀食材，乃至東京本店的服務團隊一同來台，一連6天為饕客打造原汁原味的日本米其林三星饗宴。

連續16年獲得東京米其林三星主廚神田裕行睽違五年再度來台，本次更特別於2022年底快閃台北萬豪酒店，與KOUMA廚藝團隊會面並進行場地勘查與客座料理規劃。曾至「かんだ (神田)」東京本店跟著神田裕行學習廚藝的KOUMA主廚江鎮佑，也將再度與神田裕行聯手，客座期間神田裕行亦將關閉其位於東京的「かんだ (神田)」餐廳，並帶領本店服務團隊一同抵台，只為原版呈現「かんだ (神田)」餐廳的用餐體驗。

為妥貼服務每一位貴賓，本次客座更縮減座位數，將餐廳原有的23個座位縮減至17位，專屬板前席位可近距離感受米其林三星主廚現場料理魅力，並獻上多道源自東京本店的招牌料理，其中包含神田裕行全新設計的「鮮魚魚子醬」，以芝麻豆腐、鮮魚、青蔥、魚子醬打造極致和諧美味。

此外，神田裕行甫於《2022東京米其林指南》榮獲主廚導師大獎，執掌的餐廳「かんだ (神田)」更是自2008年起至今已連續16年獲得東京米其林三星殊榮。神田裕行自18歲入行至今，累積逾40年的料理經驗。秉持「真味即是淡」的職人精神，不追求華麗的料理技法，而是以最少的加工及對食材的嚴格掌控，發揮出食材淋漓盡致的美味。

曾獲《台北米其林指南》餐盤推薦之KOUMA日本料理 小馬主廚江鎮佑，逾20年日本料理經驗。15歲時因嚮往日本料理之洗鍊風格而踏上廚藝生涯。往後十年先後效力台北三家日本料理、每日上工逾15小時，閒暇之餘仍勤練刀工，以熱情成就不凡手藝。2009年始為西華日本料理小馬效力，六度協助神田裕行於西華之客座活動，並曾數度親赴東京神田餐廳學習。

KOUMA日本料理 小馬於2022年4月登入台北萬豪酒店，從裝潢、食材及處理菜色細節皆大升級，並自日本空運特殊珍稀的高級食材，打造獨一無二的板前味蕾享受。受神田裕行影響深遠的主廚江鎮佑承襲其職人精神，亦奉行「真味即是淡」的料理哲學，此次再度聯手合作，令人備感期待。