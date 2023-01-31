侯友宜表揚攔阻詐騙集團有功人員。（王揚傑攝）

新新北市長侯友宜今（31）日主持今年首次警政工作會報，會前表揚28位攔阻詐騙有功的金融機構及超商人員，侯友宜強調，警方不只要鎖定犯罪集團金流，更要將後面的組織犯罪成員，從車手到幕後聯繫以及指使者，做好組織人際關係的掌控，將他們一個一個突破瓦解，要將犯罪集團瓦解，就必須從第一線的車手到後面幕後集團，做好連結關係，一次清理乾淨。

據統計，新北市去年12月份即攔阻詐騙7200餘萬元，去年整年總計攔阻詐騙5億7000餘萬元，較前年2億3000餘萬元增加2.5倍。

侯友宜表示，除要全力守住犯罪集團外，更重要是不斷提醒民眾有新的犯罪手法，並結合金融單位，一起努力來防堵詐騙，另外會用重獎的方式鼓勵基層與打擊犯罪的警察兄弟們，要求把打擊詐騙當成首要任務，市府一定會全力支持，從教育面、社會面，大家通力合作，市府會跟警局同心齊力打擊詐騙、反詐騙、讓民眾了解詐騙手法。

侯友宜指出，短短春節1個月，警察單位共逮捕148名詐騙集團分子，新的一年裡，新北市將全力以赴打擊詐騙，不但不手軟，更不停歇，一定將詐騙集團氣焰壓制。

侯友宜特別提到，前一段時間新北警察破獲了台版柬埔寨案，表現非常亮眼，如此駭人聽聞的犯罪竟在我國發生，只為了一個人頭戶，變成傷害人頭戶、再變成拘禁人頭戶致死，這種因為詐騙犯罪而直接、間接造成死亡的案件絕對不能輕忽，絕對不能讓詐騙集團如此囂張，新北市除了毒品、幫派、重大刑案，還有詐騙集團，一定要全力打擊。

新北市警察局長廖訓誠表示，新北警2022年攔阻詐騙總計5億7000餘萬元，比2021年攔阻的2億3000餘萬元增加2.5倍，新北警方絕對全力捍衛人民財產，呼籲民眾，詐騙手法不斷推陳出新，民眾應保持警惕，倘有疑慮，請立即撥打「165」或「110」，切勿交付財物，避免落入詐騙陷阱。