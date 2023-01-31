新台幣兌美元匯率31日上午開盤後急升到29.99，繼30日開紅盤勁升2.31角，再度大升1.47角。十分神奇的是，一跨入11點，匯價立即回貶到30.032，2字頭價位快速消失。中央銀行理事、台灣經濟研究院長張建一對此表示，30日外資買進台股逾700億，太驚人了，對新台幣走升帶來推力，惟他強調，對於新台幣匯率，「央行心中有一把尺」，若有不合理的波動，央行會進場調節！

張建一說，就央行來看，主要觀察國際資金流動，新台幣若相對弱勢對通膨不利。

台經院研六所長吳孟道分析，這兩天的新台幣急升可歸類為短期因素，美國升息壓力減緩，會影響外資的走向，近期來國際資金多往亞洲流動，第一季新台幣匯率或許有強勢表現。

吳孟道也強調，資金流動考量的因素很多，台經院才剛下修2023年經濟成長率，國發會景氣藍燈也才亮出第一顆，景氣不會馬上好轉，國際資金仍然會外移，新台幣匯率接下來的第二季極可能回到相對弱勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，新台幣匯率走向主要還是看美元走勢，看貨幣也不要只單看一個新台幣，日本貨幣政策已在轉向，人民幣因中國清零解封大升，韓元回升更大過於新台幣，證實亞幣普遍回升是國際資金近期向亞洲流動所造戶。