鼓手藝人羅小白過去曾憑著甜美臉蛋與精湛的鼓技成為街頭藝人，並在網路上爆紅，隨後登上各大綜藝節目並正式出道，而她也在2020年初與io樂團前貝斯手「SHO」簡瑞松結婚並在2021年3月生下寶貝女兒「允寶」，正式升格為媽媽。而經常透過社群媒體與粉絲互動分享育兒生活的她，昨（30）日發文透露在春節期間沒跟大家一樣外出走春，反而是在醫院照顧突然生病的女兒，引起網友熱烈討論。

羅小白30日在社群平台發文透露，女兒允寶從初三起床後就開始嘔吐，但卻沒有發燒，他們趕緊將女兒送往住家附近過年還有看診的診所，起初醫生說沒什麼大礙先吃藥控制，若還有嘔吐症狀在送醫院照超音波，而允寶後來也停止嘔吐，但體溫仍偏高、身體也明顯出現疲倦一直睡的狀態，直到初五接近中午時允寶又吐了一地，嚇得羅小白趕緊將她送醫院檢查，但沒想到醫院的醫生看完後也一樣表示沒有大礙便開藥讓她回家休息。

但沒想到從醫院返家後當晚10點多，原本昏睡的允寶醒來後便開始哭鬧不停，讓羅小白驚覺不對勁，準備下樓搭計程車時，允寶便突然變安靜，接著雙眼上吊、四肢抽蓄，讓他們趕緊叫救護車將女兒送到急診室，而到急診室後允寶在1小時內又發生第二次抽蓄，只能留在醫院裡觀察，到隔日早上7點沒再發作後才在醫生准許下回家。

不過，允寶在醫院時抽血檢查皆無異常，也沒有確診、流感，或是感染諾羅病毒，因此詳細病因還不太清楚，只能暫時確定有腸胃炎，而這些症狀有可能是腸胃炎造成的「熱痙攣」，之後他們還會到醫院做腦部檢查再次確認，羅小白也提醒各位家長，若遇到相關情況一定要保持鎮定並確保孩子的呼吸暢通，但千萬不要拍打孩子且保護孩子不要撞到東西。但她承認事發當時她很難冷靜「超想爆哭」，但為了孩子健康仍盡量壓制自己的情緒。最後，羅小白不忘感謝大家的關心及醫療團隊的診療及照顧，而網友看到後也引起不少媽媽粉熱烈討論，並紛紛為她祈禱孩子平安無事。