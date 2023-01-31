台股兔年開紅盤，權值王台積電飆漲7.95％（或40元），收在543元，但今（31）日漲多拉回，盤中一度下殺19元，暫報524元。財信傳媒董事長謝金河表示，外資去年把台股當提款機，全年賣超金額高達1.23兆台幣，單賣超台積電逾100萬張，但今年以來外資轉為買超，加上台幣升值，這兩大吉兆化解股市再破底壓力，這當中又以半導體產業及金融股得到最大青睬，晶圓雙雄是最大目標。

謝金河在臉書發文指出，封關逾10天的台股，30日開紅盤，在台積電大漲40元，漲幅7.95%的帶動下，加權指數大漲560.89，成交量放大至3030.18億元，這當中，最受矚目的是，外資買超金額高達722.55億元，這是史上第二大買超金額，目標是晶圓雙雄，其中買超台積電80641張，聯電83985張。

他分析，外資去年把台股當提款機，全年賣超金額高達1.23兆台幣，單賣超台積電逾100萬張，從2020到2022年，外資賣超台積電182萬張，在外資追殺之下，台積電一度跌至370元。去年11月14日，天降神兵，巴菲特的波克夏基金公布買入40億美元的ADR，台積電跳空大漲，化解破底命運。

元月法說會，台積電公布去年淨利1.0165兆台幣，EPS39.2元，這個業績比市場預期好很多。外資從元月5日起，每日買超台股，到17日封關，外資買超1225.69億元，30日722.55億元，元月外資買超1978.25。外資近5個交易日買超台積電129667張，聯電181093張，已成股價最大推手。

謝金河說，外資從賣超變成買超，也代表在疫情三年，外資賣台股太多，今年可能變成大額買超，對台股會帶來助力，這當中又以半導體產業及金融股會得到最大的青睬，晶圓雙雄是最大目標。

謝金河也提到，外資買超也推升新台幣匯率，去年新台幣一度貶值到32.335，30日升到30.104，台幣升值到年線支撐，也預告台股最大壓力已經化解。這次美元回檔，人民幣，日圓，韓元都強勁升值，股市再破底壓力也化解。他更強調，「進入兔年，外資買超，台幣升值，這是兩個吉兆！」