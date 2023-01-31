昨（30）日大年初九是玉皇大帝的誕辰日，民俗專家廖大乙表示，在習俗上「初九敬天，初十拜地」才算圓滿，很多人昨天拜天公，但卻忘了今天也要謝地，供品可準備白米和水，祈求財神爺的眷顧，但無論是哪種供品，最重要是虔心佈施、真心懺悔，否則祭拜完後燒再多金紙也只會越燒越窮。

據《自由電子報》報導，廖大乙指出，在習俗上人們會在初九（30日）、初十（31日）敬天謝地，因此今天可準備白米和水2樣簡單供品，在「抬頭是天、腳踏是地」的位置雙手合十跪拜，並真心懺悔、反思自我，再加上佈施轉運正能量，就可獲得財神爺的眷顧。

廖大乙提到，除了以上提到白米和水外，也可準備甘蔗象徵節節高升或蕃薯象徵開枝展葉，但無論準備哪種供品，最重要的是虔心佈施、真心懺悔，否則祭拜完後燒再多金紙也只會越燒越窮。

廖大乙說，祭拜完後，白米可帶回家後自己煮來吃或分給親朋好友，象徵平安一整年，另外敬天謝地之水能作為「平安水」拿來喝或在瓶身貼上10元硬幣大小的紅紙，可放置在家中財位作為「招財水」。