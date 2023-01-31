適合全家出遊景點如東豐自行車綠廊等，吸引大批遊客造訪。(台中市政府提供)

大甲鎮瀾宮等，春節吸引許多民眾攜家帶眷參拜，祈求新的一年風調雨順、事事順遂。(台中市政府提供)

台中市山海屯區擁有各樣旅遊面貌，各區都有不同特色與美景！今年春節連假期間湧入大量人潮。觀光旅遊局統計，全市34處主要遊憩據點，春節連假吸引約438萬遊客人次到訪，前3名景點依序為「一中商圈」83萬人次、「麗寶樂園渡假區」49萬人次、「東豐自行車綠廊」45萬人次，旅宿業平均住房率逾8成，各業者喜迎春節觀光商機。

觀旅局長陳美秀說，台中四季氣候宜人，地理位置居中交通便捷，轄內有幽然的山林景緻、浪漫的海岸濕地、新舊並存的古蹟歷建、更有引領潮流的都會體驗，匯聚多樣的旅遊樣貌，成為各縣市旅客連假出遊首選；適合全家出遊景點如東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、麗寶樂園渡假區，吸引大批遊客造訪。

陳美秀指出，觀旅局近年舉辦谷關七雄、大坑登山活動已逐漸帶動山野旅遊風潮，加上去年新推出的觀光公車「153谷關線」及「66副-大坑登山公車」，在便利交通的加乘下，戶外健身型景點也成為熱門旅遊景點之一。

寺廟走春是許多國人新春的必要儀式！陳美秀說，中市各大廟宇如大甲鎮瀾宮、南屯萬和宮、東區樂成宮、豐原慈濟宮等，吸引許多民眾攜家帶眷參拜，人潮絡繹不絕，民眾在香火的祝禱中，祈求新的一年風調雨順、事事順遂。

陳美秀表示，商圈型景點如一中商圈、逢甲商圈、草悟道及美術園道周邊，受到春節連假加成效應，是旅客最愛逛街及拍照打卡的熱點。日前試營運的台中三井LaLaport購物中心南館，也吸引大批遊客朝聖；藉由「台灣好行-台中時尚城中城線」便利串聯，提升旅客造訪意願，帶動周邊產業蓬勃發展。