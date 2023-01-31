嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」過年期間吸引不少民眾前往參觀，訪客日可達到800多人。（培桂堂提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」過年期間吸引不少民眾前往參觀，訪客日可達到800多人。（培桂堂提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」過年期間吸引不少民眾前往參觀，訪客日可達到800多人。（培桂堂提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」過年期間吸引不少民眾前往參觀，訪客日可達到800多人。（培桂堂提供∕呂妍庭嘉義傳真）

今年1月初才開放的嘉義縣定古蹟，新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」古色古香的建築空間典雅樸靜，過年期間吸引不少民眾前往參觀，訪客日可達到800多人，已近規畫人數飽和上限，培桂堂營運長劉佩貞表示，期待創造井然有序又不顯擁擠的參觀體驗，讓遊客享受沉靜好時光。

90年前興建的林開泰診療所舊宅，也是雲門舞集創辦人林懷民的老家，「培桂堂」經過2年修復，去年12月26日揭牌，1月起展開長達6個月的試營運，免費開放民眾參觀，老宅沒有富豪大宅院的華麗氣派，也不是五花八門的觀光景點，年假期間仍吸引民眾參訪，緩慢優雅的空間，讓民眾大讚「感覺好舒服」。

目前「培桂堂」由新港文教基金會負責管理、維護、營運，劉佩貞說，春節假期每天訪客達800多人，遊客中有親子或家族同樂，更有許多年輕人，不少人花了1小時以上專心在屋內的展覽，或悠閒坐在椅子上，享受著不一樣的旅程，人多但井然有序。

台北工作回嘉義過年的馬小姐，特地多停留1天和家人造訪培桂堂，表示培桂堂以圖文、年表呈現林氏家族在不同時代的工作與生活，讓她印象深刻。從嘉義市來的林先生也說，從建築布置、庭園景緻到展覽陳設，重現林開泰家族當年在培桂堂過日子的情景，仿佛看到變動年代中的常民生活，肯定培桂堂是值得推薦的景點。

由於春節假期每天訪客人次已達到規畫人數的飽和點，加上2月中旬星巴克即將開幕，讓新港文教基金會既期待，又擔心訪客倍增，表示要觀察星巴克開幕後的營運狀況。