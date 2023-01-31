藉由將Wi-Fi HaLow技術導入產品設計，頂級的無線網路攝影機能提供比使用2.4GHz與5GHz頻段的傳統WiFi 6網路攝影機長10倍的傳輸距離。基於新IEEE 802.11ah標準的Wi-Fi HaLow使用1GHz以下的頻段，因此Wi-Fi訊號可更容易穿過牆壁與其他障礙物。由於此技術具備超低功耗的特性，因此能讓電池供電的網路攝影機持續運行數年而不用更換電池。Wi-Fi HaLow攝影機也具備頂尖的WPA3安全機制，讓使用者安心使用。

群光電子的Wi-Fi HaLow攝影機採用FCC認證的參考設計以及Morse Micro的MM6108微晶片，是全球第一台Wi-Fi HaLow網路攝影機鏡頭，適用於室內外環境，能讓使用者監控整個目標位置，而不需要佈線或使用Wi-Fi訊號延伸器。

Morse Micro共同創辦人暨執行長Michael De Nil表示，我們很高興能與群光電子合作，推出市面上第一台Wi-Fi Certified HaLow物聯網安全監控網路攝影機鏡頭。群光電子擁有廣泛的產品組合與全球據點，不僅是本次重大合作的最佳夥伴，也將協助Morse Micro推動Wi-Fi HaLow技術的普及。群光電子在物聯網安全監控市場的專業能力與權威性備受肯定。我們也很高興該公司團隊對Wi-Fi HaLow的支持，願意採用此技術提升產品的傳輸距離與穩定性。我們與群光電子的合作建立在Wi-Fi HaLow技術的創新性與全球成長動力上。透過合作，我們將能擴展產品組合，並加速此技術應用在各種領域。

群光視訊影像產品事業部總經理蔡媚伊表示，在物聯網的世界，不是所有Wi-Fi技術都是相同的。無線網路安全監控攝影機對功耗相當敏感，而其他通訊協定都無法像Wi-Fi HaLow這樣有效率地滿足此類攝影機的獨特需求。藉由與Morse Micro合作，我們將致力擴展Wi-Fi HaLow網路攝影機鏡頭的設計與生產規模，以滿足人們對穩定與長距離傳輸日益增長的需求。相較於在2.4GHz頻譜上運作的大量網路攝影機，次世代Wi-Fi HaLow網路攝影機利用sub-GHz頻寬範圍的訊號達到更長的傳輸距離、延長電池的使用壽命，而且更易於部署。