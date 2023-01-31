國民黨立委林奕華最快明天請辭立委轉任台北市副市長，國民黨台北市議會黨團書記長秦慧珠今支持表示，林奕華2月1日就職台北市副市長是蔣萬安向250萬台北市民的承諾，若延到3月非常不妥，將讓蔣上任後第一張支票立刻跳票。

秦慧珠指出，台北市政經緯萬端，原來有3個副市長都不夠用，市政府副市長應該盡速到位，甚至北市府還應盡速把全市人口提高到250萬，爭取復設第3個副市長，才能有更完整的團隊好好治理台北市，林奕華不宜再推辭就職時間。

對於立法院黨團希望林奕華等常設委員會召委選舉完後再請辭立委，秦慧珠說，若林還要幫立法院黨團選召委，那應在12月24請辭 12月25就職，讓大安區立委補選，以該區國民黨占優勢必定會當選，這席立委會保住，也可幫忙選召委。

秦慧珠批評，立法院召委少一席事小，台北市副市長少一席事大，立法院國民黨團的要求耽誤市政，讓蔣萬安跳票，她個人認為不適當。

不過南投縣長許淑華去年底由立委當選縣長後，也是於12月24請辭 12月25就職，中選會決議南投縣立委補選在今年3月4日舉行，再加上之後就職的行政程序時間，立委當選人要趕上立法院新會期召委選舉，將有很大難度。