春節的寒流終於結束，但低溫還沒完，氣象局表示今晚台南以北14縣市可能出現10度以下低溫，與白天高溫23度相比，溫差極大，並解釋近日持續低溫的原因是受輻射冷卻影響，白天地表吸熱晚上散熱，若夜空無雲導致地面發散的輻射熱直抵高空就會迅速降溫，簡單比喻就是「地球踢被子」。
氣象局發布台南以北14縣市低溫特報，今晚至明晨輻射冷卻影響基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市有10度以下氣溫發生的機率，非常寒冷要注意保暖。
氣象局表示，夜晚清晨會下探10度是因為輻射冷卻影響，因為白天太陽努力地將地表烤熱，也就是地表吸收可見光、紫外光等輻射能量使得溫度提升；深夜地表持續向大氣散熱，也就是以紅外光等長波輻射向太空逸散能量，地表就會迅速降溫。
氣象局表示，假如夜空晴朗無雲，地面發散的輻射熱就會直抵高空逸散，若地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表使得感受更冷；反之若有雲朵，地面放出的輻射熱會被雲吸收，並再放出輻射熱返回加熱地面，若地表也有強風，冷暖空氣會迅速混合，人體感受也就不會這麼冷。
氣象局說，輻射冷卻明顯的區域如空曠的近郊區，而都會區因為建築多容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就會弱一些。
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