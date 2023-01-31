中國外長秦剛30日與沙烏地阿拉伯外長費瑟通話時表示，雙方要進一步擴大經貿、能源、基建、金融、高科技等領域合作，盡早建成「中海自貿區」。

據中國外交部官網與路透社報導，秦剛30日分別與阿根廷、沙烏地阿拉伯、荷蘭等3國外長通電話。與沙國外長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）通話時，作了上述表示。

秦剛說，中方高度讚賞沙方在涉及中方核心利益問題上一貫予以中方堅定支持，願與沙方共同維護不干涉內政等國際關係基本準則。雙方要進一步擴大經貿、能源、基建、投資、金融、高科技等領域合作，全力構建面向新時代的命運共同體，盡早建成「中海自貿區」。

「中海自貿區」是中國與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、科威特、阿曼、卡達、巴林等海灣合作委員會成員國共組的自由貿易區，雙方於2005年啟動自貿區首輪談判，去年9月29日曾舉行第10輪談判。

費瑟表示，沙國完全堅持一個中國原則，堅定反對將人權問題政治化，願與中方加強溝通協調，共同維護不干涉內政原則。

秦剛與阿根廷外長卡費洛（Santiago Cafiero）通話時指出，中方願與阿方共同落實好兩國元首重要共識，推動中阿全面戰略夥伴關係取得更大發展。中方近期優化調整疫情防控措施，為中國與阿根廷在內的各國加強交流合作帶來更多利好。

卡費洛則表示，阿根廷將繼續堅定奉行一個中國原則，願同中方共建「一帶一路」，積極推動拉中論壇建設，共同踐行多邊主義。

此外，秦剛告訴荷蘭副首相兼外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra），中國正在加快推進高質量發展和高水平對外開放，這將為中荷合作帶來更大機遇。中方願與荷方加強多邊領域合作，共同支持「聯合國氣候變化框架公約」第28次締約方大會取得積極成果，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。

據中國外交部官網，胡克斯特拉表示，荷方願與中方密切各層級交往，深化經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作，推動兩國開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。

荷蘭也邀請中國出席荷聯合主辦的水促進可持續發展會議，中方表示將派高級別代表出席。雙方還就日本政府決定向海洋排放核污水問題交換意見，一致認為此舉事關人類健康和海洋環境，同意繼續保持溝通。

雙方並就烏克蘭問題交換意見，秦剛重申中方將與有關各方一道勸和促談。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120131