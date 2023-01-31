內閣交接「蘇下陳」，前立委沈富雄今天形容這次的內閣改組，是齣從「狼狽難為奸」到「狼狽不堪」的荒謬連續劇，歹戲拖棚終於落幕，但蔡總統不是為大家找到閣揆，而是為她自己找到執行長，以前人人頭角崢嶸，現在無一人可用。他感嘆蔡英文機關算盡，卻在憲政史上，留下荒誕不經的一頁。

沈富雄勾勒出這齣連續劇的劇情：九合一大敗後，蔡英文最不想看到的是，自己變成一隻跛腳的鴨，結果，卻發現前腳變短了，活生生，就是一匹「狽」。此時，蘇「狼」依例前來請辭，「不行，你留下，我要搭你肩上，好讓我繼續看前方！」。

蘇「狼」回應，「Yes，Madam！我十分樂意，這正中我下懷！」只是，他弄錯了人設，這本是一個「類留守內閣」，蘇卻把它演成「戰狼內閣」。

他說，全國的政治觀察家集體看走眼，他們低估總統的「無能」，他們看錯蘇揆的「角色」，把「宮廷內鬥」說的活靈活現，其實，哪有宮鬥？ 狼狽為奸、革命情感，空前甜蜜；把「戀棧不辭」說的煞有个事，其實，戰狼哪有非幹不可的續航力？只是，這對狼狽的支持度繼續下探，來到了谷底。

沈富雄進一步說明這次的劇本，狼向狽說：「總預算過了，我不撐了！」。狽說：「謝謝您，只有我才曉得您的辛苦。」這時，蔡想想，再怎麼想，為何滿朝文武，頓時成空？為何以前人人 頭角崢嶸，現在無一人可用？

沈富雄奉勸蔡英文，「蔡想想，不用再想了！」敗選雖不是什麼好事，也不至於困頓到此地步，應是機關算盡，雖害不了卿卿性命，卻在憲政史上，留下荒誕不經的一頁。