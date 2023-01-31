奪命片曝光！汐止獨居婦遭BMW撞飛慘死 酒駕水電工移送

汐止一名平時獨居的68歲蘇姓婦人昨（30號）晚7點多在住家準備與送兒子、媳婦離開時，她提著物品穿越馬路遭逆向BMW高速撞上，整個人撞飛數公尺之外，家人隨即大叫崩潰前去查看，婦人已慘死，驚悚過程影片曝光，肇事的55歲賴姓水電工男子酒測值達0.57毫克，涉過失致死及公共危險罪遭移送。

事發影片中，該名68歲蘇姓婦人當時手拿著不少物品準備穿越馬路，當時她要送兒子、媳婦、孫女離開，沒想到一輛BMW就直接朝她高速衝來，親屬隨即上前查看，婦人遭撞飛，掉落數公尺之外慘死；據了解，婦人平時一個人住，常在醫院或佛堂做志工，為人相當熱心親切，與鄰居相處很融洽。

55歲肇事的賴姓男子為水電工，昨（30號）晚7點多酒駕行經新北市汐平路一段往汐止方向時「逆向行駛」，當場撞上準備穿越馬路得68歲蘇姓婦人，救護人員到達現場時婦人已沒有生命跡象，送醫搶救1小時仍不治；賴男事後酒測值達0.57毫克，涉嫌過失致死及公共危險罪，被移送士林地檢署偵辦。

汐止一名平時獨居的68歲蘇姓婦人昨（30號）晚7點多在住家準備與送兒子、媳婦離開時，她穿越馬路遭逆向的BMW高速撞上，整個人撞飛數公尺之外。（翻攝照片）

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