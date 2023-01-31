前副總統陳建仁將出任行政院長，但他與副閣揆鄭文燦都曾爆論文爭議，國民黨立委王鴻薇提到陳建仁2007年的論文涉抄襲爭議，強調陳建仁只承認是「抄錄不當」，呼籲陳建仁應出面向大眾說清楚講明白，否則新任副閣揆鄭文燦已確定抄襲，新內閣不僅沒有新氣象，反而籠罩抄襲陰影。

王鴻薇表示，新任閣揆陳建仁除了有護航高端問題，事實上他過去在擔任國會主委期間，因為共同掛名作者、投書國際期刊，但被期刊編輯發現有抄襲問題，後來台大醫學院學倫會也認定這是抄襲事件。

王鴻薇直言，陳建仁面對過去抄襲問題，當時只承認過是「抄錄不當」，但是他現在是行政院長，她呼籲陳建仁應出面向大眾說清楚講明白。

王鴻薇強調，現在的副閣揆鄭文燦確定是抄襲，而被撤銷學位與論文，現在閣揆陳建仁也陷入過去的抄襲事件，如果沒有對外說清楚，整個新的內閣看不到新的氣象，反而是籠罩在陰影之中。