前排左起國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、苗栗縣長鍾東錦、國民黨主席朱立倫。（李京昇攝）

國民黨主席朱立倫與苗栗縣長鍾東錦並肩而坐，席間鍾還幫朱立倫倒茶。（李京昇攝）

國民黨苗栗縣黨部31日中午11點40分舉辦主任委員布達典禮暨新春團拜，被開除黨籍的苗栗縣長鍾東錦與會參加，也是他被開除後首次與黨主席朱立倫碰面，對於黨籍問題，朱立倫表示，尊重司法跟考紀會，但大家都是好友也是自己同志；鍾東錦則說，他一直自詡藍營大兵，會好好溝通。

九合一選舉國民黨提名謝福弘參選縣長，鍾東錦堅持選到底，以無黨籍登記參選縣長，後來被國民黨開除黨籍，鍾提確認黨籍存在訴訟，目前仍在打官司中，不過法官勸告雙方調解，現階段國民黨中央與鍾東錦彼此間都有釋出善意。

今天縣黨部主委布達典禮開始前，鍾東錦先到場，他表示，因為受到新任主委邱一峰邀約，特別前來參加典禮，會場有許多國民黨的前輩，大家對他都還是很疼愛，所以想回來看看老朋友們。

被問到跟朱立倫碰面是否尷尬，鍾東錦說，他不覺得會尷尬，一直以來他都自詡為藍營大兵，黨籍問題也還在訴訟當中，法院希望他跟黨中央私下和解，他會好好評估跟溝通。

緊接著朱立倫到場後，跟鍾東錦簡單握手寒暄，兩人互道新年快樂。針對鍾東錦黨籍問題，朱立倫表示，不論司法或是考紀問題都予以尊重，不過本來都是自己的同志，大家都是好朋友，今天新春團拜互相恭賀一聲，大家團結一致，他也感謝鍾東錦、苗栗議長李文斌、副議長張淑芬等人對新任主委邱一峰的支持。

朱立倫說，他希望在苗栗藍軍可以愈來愈團結，期待在邱一峰領導下、縣政在鍾東錦推動下，苗栗可以更好，議會在議長、副議長帶領之下更團結，讓苗栗縣民過得更好，眾人團結起來是最重要的目標。

兩人受訪後進到會場並肩而坐，會中曾以無黨籍參選力挺鍾東錦的國民黨議員也全員到場，兒朱立倫、鍾東錦先後上台致詞讚賞邱一峰，席間雙方互動不多、略顯尷尬，鍾主動幫忙朱倒茶，兩人閒談幾句。而這是鍾東錦與國民黨分手後，首次與朱立倫碰面，雙方是否世紀大和解，地方政壇都相當關注。