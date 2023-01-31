日本研究團隊發現，棲息在日本奈良市奈良公園內、被視為神的使者的「神鹿」，從基因上來看的確擁有跟其他鹿群不同的基因型，背後原因可能跟受到人類超過千年的保護有關。

日本讀賣電視台報導，日本福島大學等組成的研究團隊發現，棲息在奈良公園的鹿群基因，跟周邊鹿群有相異之處。

研究團隊以棲息在奈良公園及奈良縣所在的紀伊半島等地的日本鹿（梅花鹿）為對象，藉由DNA進行詳細基因分析時，從奈良公園的鹿中發現其他鹿沒有的獨特基因型。

根據這項研究，可以推定奈良公園的鹿群從距今逾1000年起，就沒有跟同住紀伊半島的其他鹿群有過交流。

研究團隊談到歷史背景時指出，就在紀伊半島整體因為人類狩獵及開拓造成野生鹿群正消失的情況下，奈良公園內的鹿群則受到人類保護得以繁衍逾千年。

位於奈良公園內的神社、世界遺產「春日大社」宮司（神社負責人）花山院弘匡說，公園內被視為神的使者、過去一直以來都受到保護的「神鹿」，真沒想到連在科學上都能得知是特別的鹿。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1120131