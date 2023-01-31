台灣經濟研究院31日公布最新台灣經濟預測，2023年國內經濟成長率為2.58％，較上次的2022年11月預測下修0.33個百分點。

台灣經濟研究院長張建一表示，下修GDP 主要是國外景氣很糟，特別是貿易方面，對台灣出口成為很大的壓力，近2月來日、韓多因中國大陸景氣關係，下滑幅度都很大；此外，2022年1～7月的GDP為高基期，也對2023年經濟成長率形成壓力。

張建一強調，2023年經濟表現的變數是中國大陸，在清零解封之後，據估已有9億人感染，今年3月以後若大陸境內人流正常，在考量人民消費行為經過長期封鎖是否有改變後，以及中國房市的復甦情況，對亞洲及國際的景氣影響才能明確。

台經院指出，今年政府公建預算規模創新高，加上民間消費力道仍強，又受惠於國內防疫管制措施持續放寬且邊境開放，國人國外消費可望大幅增加，由民間與政府共同發力來支撐台灣2023年經濟表現。