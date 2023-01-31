日本《產經新聞》28日披露日本政府應對「台灣緊急狀況」在內等中國大陸侵犯琉球群島的疏散計畫，計畫內容包括沖繩本島居民就地避難，與那國島、宮古島等5個沖繩離島上的12萬居民及觀光客將透過民用飛機及船隻撤離至九州，沖繩政府預計3月中旬進行實際演習。

《產經新聞》28日公開日本政府與沖繩政府針對大陸解放軍侵犯琉球群島（日稱南西諸島）、疏散沖繩居民的演練計畫，此波演訓主要以日本《國民保護法》為依歸，該法規範了政府如何因應武裝攻擊的情形，假設政府預估將發生武裝攻擊，居民將於早期階段撤離。

演練計畫涵蓋沖繩本島、距離台灣110公里的與那國島、石垣市、宮古島、多良間村及竹富町等5座沖繩離島市鎮，主要透過平時往返離島的民用飛機、船隻，疏散5座離島上的12萬居民及觀光客，日本政府也將盡可能派出更多船隻及飛機前往離島，將離島居民撤離至九州；沖繩本島的居民則將就地室內避難。

報導指出，屆時沖繩縣政府將成立危機管理小組接收政府訊息，沖繩縣的演練重點將放在聯繫離島政府疏散，並且聽取離島的疏散報告，離島政府則必須告知居民到港口、機場的集合地點及交通工具。

報導也指出，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，中國大陸似乎打算在短時間內入侵台灣及琉球群島，因此日本政府必須在可能發生武裝攻擊的階段迅速做出撤離居民的決定。