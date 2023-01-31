林志炫升格當林老師，宣布成立「林志炫的歌唱魔法教室」。（喜馬拉雅提供）

林志炫升格當林老師，宣布成立「林志炫的歌唱魔法教室」。（喜馬拉雅提供）

林志炫2023開春宣布「有喜」，不僅唱而優則「教」宣布成立「林志炫的歌唱魔法教室」，將在雲端上開班授課，更透露將在今年重啟世界巡迴演唱會，預計今年5月重回台北小巨蛋開唱，這也是林志炫闊別6年再度攻蛋。

林志炫在《披荊斬棘的哥哥》被陳小春喊「林教授」，更被言承旭稱讚是「全地球最會唱歌的人」，他近來升格成為林老師，不僅教換氣、演唱技巧及音樂審美等，還以自己的耳熟能詳的金曲如〈單身情歌〉、〈鳳凰花開的路口〉等歌曲化作教材示範讓大家能現學現唱，此外更研發出各種不同獨門「練氣」及發聲「絕招」，比如像是輔助喉頭放鬆進而找到共鳴位置的「打哈欠練氣法」、練氣撇步「眼鏡蛇吐氣法」，以及「氣泡音開嗓」等都在課程中一次曝光。

其實林志炫從沒想過自己會當老師，他坦言一開始接到喜馬拉雅平臺邀請時猶豫不決，考慮了快一年的時間，林志炫表示，主要是從16歲開始學唱歌的他，除了拜師學藝的兩年外，其他的近38年都是靠著自我磨練並融會貫通歌唱技巧，儘管早已練就一身爐火純青的歌唱功力，但如何把自學化作教材卻極為困難，「唱好歌跟教好唱歌根本是兩回事！快40年的歌唱技巧要從何教起，來聽的又會是什麼人呢？我有把握當好歌手，但為人師表開班授課，生平第一遭能做好嗎？」

經過幾番思考轉念後，林志炫終於撇去疑慮迎接人生第一個「斜槓」挑戰，「很多朋友都給我信心打氣外，還提到『讓流行音樂界更好』，讓我想起學唱歌當時的初心！」他從投入研發教材到完成整個課程又花了兩年時間，為了30堂課前後耗時三年完成，林志炫苦笑說：「真是比做專輯還磨人！」

林志炫坦言最難的一題就是「假裝自己是沒練唱過的新手」，然後再反覆推敲如何學會唱歌，更表示：「如何做到『簡單易懂』這四個字，超難！」他花一年把口述的課程整理完，又花了一年在錄音室反覆打磨課程錄製，終於研發出獨門的「歌唱磨法」。

此外，他也宣布將在今年5月重回台北小巨蛋開唱，近期返台過年的他已經開始緊鑼密鼓準備「攻蛋」籌備計畫，除了飲控、健身運動培養體力外，更積極練嗓，他透露除了許多歌迷敲碗一定要聽的經典歌曲外，也會加入這兩年唱紅的新曲目，更會給歌迷耳目一新的視覺饗宴，也間接為自己的《林志炫的歌唱魔法教室》做強力宣傳，同時為未來要加入「磨法」教室的學生們立下完美示範！《林志炫的歌唱魔法教室》將在喜馬拉雅國際版平臺正式開課。