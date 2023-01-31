昨天是年後開工第一天，不過板橋的新北市立殯儀館遺體冷凍櫃一度傳出滿櫃，殯葬業者只能暫時將遺體載往三峽火葬場冷凍櫃冰存，新北市殯葬處表示，今早因有許多亡者出殯，因此滿櫃的情況已經緩解。

殯葬處解釋，遺體冷凍櫃的剩餘數量變動很快，昨天確實有滿櫃的情況，但今早就已經獲得緩解，再加上明天也會約有一百名左右的往生者出殯，屆時冷凍櫃將會騰出更多位置，而且新北市還有三峽火葬場冷凍櫃，板殯也增加了4個40呎冷凍櫃因應，所以不會有冷凍櫃塞車的問題。