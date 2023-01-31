前副總統陳建仁今（31）日正式上任閣揆，其過去背景也陸續被網友挖出。前立委蔡正元透露，陳建仁一家從養曾祖父、旗山大地主陳波繼承龐大財產，成為地主階級，其父陳新安在日治時期響應日本政府號召成為皇民化家庭，還取過日本姓氏，因此陳建仁的姓名應該是「大波健仁（建仁）」。

蔡正元今日在臉書表示，陳建仁祖父陳順源本性其實姓蕭，但因陳波膝下無子，他被收養後因此改姓，而同樣膝下無子的陳順源，收養了原名楊新安的陳新安，因此對於陳建仁來說，陳波與陳順源其實是養曾祖父與養祖父。

蔡正元提到，繼承了大筆財產的陳新安，在日治時期屬於地主階級，讓他得以前往日本本土就讀京都大學，隨後還響應日本政府號召成為皇民化家庭，並在紀念養曾祖父陳波的意義上，取了日本姓氏「大波」，因此陳建仁的名字應該是「大波建仁」。

「陳健仁（建仁）說他的父親陳新安，在二二八事件爆發時與國民黨軍警對峙，完全是一派胡言！」蔡正元指出，陳新安在日本念書時，心向祖國反對日本殖民主義，被國民黨主持國外情報工作的王芃生吸收，戰後甚至頗受國民黨信賴，成為了高雄白派領導人，在政壇上咤咋風雲。

蔡正元酸，依照台灣人的傳統，陳建仁在過年過節時應要備妥三牲、素果、細麵及金紙等物，祭拜陳姓、蕭姓及楊姓的祖先來盡兒孫孝道，「改信天主教的大波健仁（建仁），不知道有沒有按照台灣人的傳統，行使該有的責任，尤其貴為行政院長之後，更應該返鄉祭拜三姓祖先。」